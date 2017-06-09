Тиллерсон призвал Катар прислушаться к странам Персидского залива

ВАШИНГТОН, 9 июн — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон призывает страны Персидского залива не допустить эскалации в регионе в ситуации вокруг Катара, а Катар — прислушаться к озабоченностям его соседей.

"Мы призываем к спокойствию и продуманному диалогу, ясно ожидая ответственности всех сторон для укрепления отношений. Мы призываем не допустить дальнейшей эскалации между сторонами в регионе. Мы призываем Катар ответственно подходить к обеспокоенности его соседей", — заявил Тиллерсон, выступая со специальным заявлением по ситуации вокруг Катара.

По его словам, саммит Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива создает необходимую платформe для достижения "консенсуса и понимания".