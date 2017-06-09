Мэй заявила, что уже начала формировать правительство

ЛОНДОН, 9 июн – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что уже занимается формированием правительства, и что в данный момент именно это является ее приоритетом.

Консервативной партии Великобритании под руководством Мэй по итогам парламентских выборов не хватило голосов для формирования правительства большинства. Мэй заявила о планах сотрудничества с DUP, однако не уточнила, в какой форме оно будет проходить. Ранее сообщалось, что формальной коалиции между североирландской Демократической юнионистской партией и консерваторами не будет, однако DUP обязуется поддерживать правительство тори — в случае, если всем удастся договориться.

"Сейчас в национальных интересах важно собрать правительство, учитывая предстоящие переговоры по Brexit… Сейчас я занимаюсь формированием правительства, которое будет скоро сформировано, и это для меня сейчас главное", — сказала Мэй в интервью Sky News.

Она вновь подчеркнула, что переговоры по условиям выхода Британии из ЕС начнутся, как и планировалось, 19 июня.

"Мы единственная партия, находящаяся в положении, позволяющем сформировать правительство", — подчеркнула премьер.

На вопрос о том, не получилось ли так, что желая укрепить позиции партии через выборы в преддверии Brexit, она ослабила эти позиции, Мэй повторила, что сейчас главное – сформировать правительство.

Она также уклонилась от прямого ответа на вопрос, верит ли она, что ей удастся продержаться на посту премьера следующие пять лет, заявив, что у нее в данный момент другие приоритеты.

"Разумеется, я хотела другой результат. Мне очень жаль прекрасных парламентариев, лишившихся своих мест и не заслуживавших этого", — призналась премьер.