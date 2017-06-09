Трамп превысил свои полномочия в случае с Коми, считает Пелоси

ВАШИНГТОН, 9 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Президент США Дональд Трамп превысил свои полномочия в случае с бывшим директором ФБР Джеймсом Коми, заявила в пятницу лидер демократов в палате представителей конгресса США Ненси Пелоси.
В четверг Коми дал показания в комитете по разведке сената США. Это стало первым публичным выступлением Коми после того, как Трамп уволил его в мае "из-за утраты доверия".
В частности, бывший глава ФБР сообщил, что чувствовал себя некомфортно в ходе неоднократных встреч с президентом и поэтому записывал содержание разговоров. Затем, по словам Коми, он передал эти записи своему другу, а тот — СМИ.