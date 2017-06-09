В Болгарии задержали россиянина, разыскиваемого Интерполом

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Полиция Болгарии задержала гражданина России, который разыскивался российскими правоохранителями через Интерпол, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства РФ в Софии.

"Российский гражданин по запросу российских судебных учреждений задержан в связи с расследованием Интерпола. Его имя — Митрадевананд Парамахам", — сообщили в российской дипмиссии.

В посольстве также заявили, что в настоящее время готовится экстрадиция россиянина, которая, тем не менее, может быть оспорена. "Поэтому, пока нет окончательного решения на этот счет. Мы проинформировали МИД, та же информация ушла в Интерпол по линии правоохранительных органов", — сообщила собеседница агентства.

На вопрос о том, сколько по времени может занять решение вопроса об экстрадиции россиянина, она ответила: "Достаточно долго. Будет как минимум два судебных заседания, решение может быть оспорено, поэтому — не быстро".