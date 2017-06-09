Экс-акционеры ЮКОСа вряд ли оспорят решение суда в Брюсселе, считает юрист

БРЮССЕЛЬ, 9 июн – РИА Новости, Владимир Добровольский. Юристы, представляющие интересы Российской Федерации в деле против экс-акционеров ЮКОС, не ожидают подачи компанией Yukos Universal Limited апелляции на решение суда о снятии ареста с активов РФ, РИА Новости и ТАСС, сообщила российским журналистам партнер адвокатского бюро Hanotiau & van den Berg, представляющего интересы РФ, Ниуша Бассири.

Ранее глава Международного центра правовой защиты Андрей Кондаков сообщил РИА Новости, что суд Брюсселя снял все аресты с имущества российских компаний в Бельгии, в том числе с активов РИА Новости и ТАСС. По словам Бассири, арест должен быть снят в течение 14 дней с момента официального уведомления о принятом решении, которое ожидается в пятницу или в понедельник.

"YUL может подать апелляцию, но я очень сомневаюсь, что это будет сделано. Потому что решение принято на основании аргументов, которые не первый раз подтверждаются в бельгийской юриспруденции: в связи с вердиктом суда в Гааге решения об аресте потеряли силу", — сказала Бассири.

Она отметила, что "такое решение по делу, связанному с ЮКОС, принимается в Бельгии уже в четвертый раз".

"В прошлом году и в этом году в Антверпене были приняты решения с тем же обоснованием – в связи с аннулированием решения в Нидерландах решений об аресте приниматься не должно", — заявила адвокат, сообщив, что у юристов YUL есть месяц на подачу апелляции.