СМИ: глава МИД Британии может стать замом премьера в новом правительстве

ЛОНДОН, 9 июн – РИА Новости, Мария Табак. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон либо сохранит свой пост в новом правительстве Терезы Мэй, либо специально для него будет вновь создан пост заместителя премьер-министра, пишет газета Telegraph.

"До выборов соратники Бориса Джонсона все больше опасались за его будущее в качестве министра иностранных дел. Их опасения были связаны с тем, что Мэй нуждалась в нем как в ключевой фигуре Brexit, в то время как она сама располагала большинством с небольшим перевесом. Убедительная победа на выборах позволила бы ей продавать Brexit самой", — пишет издание.

"Теперь ситуация перевернулась. Джонсон является главной угрозой для него, и он уже идет к тому, чтобы стать фаворитом в том случае, если тори будут искать нового лидера. Его соратники говорят, что он поддержит ее (Мэй), если она сформирует правительство меньшинства, но обеспечение успешного Brexit будет красной чертой. Вокруг его будущего ходят слухи. По меньшей мере, он останется министром иностранных дел, но есть предположения, что Мэй сделает его заместителем премьер-министра", — отмечает газета.

С 2010 по 2015 год пост заместителя премьера в коалиционном правительстве занимал глава либерал-демократов Ник Клегг. Пост был создан специально для него.

Консервативной партии Великобритании под руководством Терезы Мэй по итогам парламентских выборов не хватило голосов для формирования правительства большинства.

Мэй, которой газеты приписали ответственность за "эпический провал" партии, заявила о планах сотрудничества с DUP, однако не уточнила, в какой форме оно будет проходить. Ранее сообщалось, что формальной коалиции между DUP и консерваторами не будет, однако DUP обязуется поддерживать правительство тори — в случае, если всем удастся договориться. —0-