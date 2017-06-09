DUP начинает переговоры с консерваторами о сотрудничестве в парламенте

ЛОНДОН, 9 июн – РИА Новости, Татьяна Фирсова. Североирландская демократическая юнионистская партия DUP начинает переговоры с консерваторами о сотрудничестве в новом британском парламенте, заявила глава партии Арлен Фостер.

"Мы начнем дискуссию о сотрудничестве с консерваторами", — сказала Фостер журналистам в пятницу.

Консервативной партии Великобритании под руководством Терезы Мэй по итогам парламентских выборов не хватило голосов для формирования правительства большинства.

Мэй, которой газеты приписали ответственность за "эпический провал" партии, заявила о планах сотрудничества с DUP, однако не уточнила, в какой форме оно будет проходить. Ранее сообщалось, что формальной коалиции между DUP и консерваторами не будет, однако DUP обязуется поддерживать правительство тори — в случае, если всем удастся договориться.

Североирландская Демократическая юнионистская партия по предварительным итогам выборов получает 1,5% поддержки избирателей и 10 мест в парламенте, партия образована в 1971 году. В 2011 году пять членов парламента от партии выступили за возврат казни. Что касается выхода из Евросоюза, то против "жесткого Brexit" выступила сама Фостер. Кроме этого, партия выступает против абортов и гей-браков, члены политической силы неоднократно оскорбляли представителей ЛГБТ-сообщества. —0-