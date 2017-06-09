Задержанного в Турции французского фотографа вышлют на родину

ПАРИЖ, 9 июн — РИА Новости, Виктория Иванова. Французского фотографа Матиаса Депардона, задержанного в мае в Турции, вышлют на родину в пятницу, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на турецкого представителя международной организации "Репортеры без границ" (RSF).

Французский журналист Матиас Депардон был задержан 8 мая в районе Хасанкейф провинции Батман на юго-востоке страны, куда отправился на съемку по заданию журнала National Geographic. Ему были предъявлены обвинения в пропаганде деятельности запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК).

"Процедура по высылке Матиаса Депардона находится в процессе. Он в самолете из Газиантепа в Стамбул, должен будет вернуться в Париж сегодня вечером", — приводит агентство слова представителя RSF.

В начале июня в ходе телефонного разговора президентов Франции и Турции — Эммануэля Макрона и Тайипа Эрдогана — французский лидер призвал своего турецкого коллегу отпустить Депардона.