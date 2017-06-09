SNP потеряла голоса из-за планов по референдуму, считает лидер партии

ЛОНДОН, 9 июн – РИА Новости. Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что планы провести новый референдум о независимости региона "без сомнений" повлияли на то, что Шотландская национальная партия потеряла 21 место по итогам парламентских выборов, сообщает Press Association‏.

"Без сомнений, вопрос о референдуме по независимости стал фактором, повлиявшим на результаты выборов, но думаю, что были и другие факторы", - сказала она, выступая на следующий день после проведения досрочных парламентских выборов в Британии.

Стерджен также отметила, что Шотландская национальная партия намерена сотрудничать с другими объединениями, чтобы "не допустить консерваторов в правительство". По предварительным итогам выборов, партия будет представлена в парламентами 35 депутатами.

Шотландский парламент недавно по просьбе Стерджен, которая сама голосовала за сохранение Британии в составе ЕС, одобрил идею провести новый референдум о независимости.

Внеочередные всеобщие выборы в британский парламент проводились 8 июня по инициативе консервативного правительства после того, как премьер-министр Тереза Мэй решила, что для предстоящих переговоров с Брюсселем по вопросу выхода Великобритании из Евросоюза необходимо единство в политическом Лондоне.

В настоящее время подсчитаны результаты в 649 из 650 округов. Консерваторы пока получили 318 мандатов, лейбористы - 261, либерал - демократы - 12, Шотландская национальная партия - 35, остальные партии - 23. Ни одна из партий не набирает 326 голосов, необходимых для самостоятельного формирования кабинета министров.