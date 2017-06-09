Генпрокурор ФРГ начал расследование взрыва в Кабуле

БЕРЛИН, 9 июн — РИА Новости. Генеральный прокурор Германии начал расследование взрыва в Кабуле, унесшего жизни более 150 человек, говорится в заявлении МИД ФРГ.

В сообщения ведомства отмечается, что нападение, в результате которого погибли в том числе двое афганских силовиков, охранявших немецкое посольство в Кабуле, должно быть "быстро, настойчиво и тщательно расследовано с использованием средств правового государства".

"Генеральный прокурор начал расследование. Немецкие эксперты отправятся в Афганистан так скоро, как это возможно. Для расследования этого преступления необходимо тесное и эффективное международное сотрудничество — с афганскими властями и всеми остальными странами, которых оно коснулось", — говорится в заявлении представителя ведомства, распространенном пресс-службой.

Неделю назад недалеко от президентского дворца и зданий иностранных посольств в Кабуле прогремел мощный взрыв, ответственность за который взяла на себя террористическая группировка ИГ*. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что в результате теракта погибли более 150 человек.

*Террористическая организация, запрещенная в России