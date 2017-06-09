Стрелявший в Осмаева может давать показания

КИЕВ, 9 июн — РИА Новости. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что стрелявший в выходца из Чечни Адама Осмаева, ранее обвиняемого в подготовке покушения на Владимира Путина, сейчас находится в удовлетворительном состоянии и может давать показания.

Ранее пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко сообщил, что в Киеве из пистолета ранен Осмаев, на него и его жену Амину Окуеву совершено покушение. Во время стрельбы Окуева ранила нападавшего. Осмаев и напавший на него были доставлены в больницу с ранениями.

"Общество поймет все детали, когда дело окажется в суде… Однако мотивы преступления, суть, длиннющая цепочка, ведущая к некоторым лидерам РФ, у нас зафиксирована. Больше пока сказать нельзя… Подозреваемый задержан, он уже в удовлетворительном состоянии, он в состоянии давать показания", — сказал Аваков журналистам во время поездки в Одессу, которую транслировал телеканал "112 Украина".

Правоохранители ранее завели дело по факту покушения на убийство Осмаева и Окуевой. В МВД заявили, что следствие будет рассматривать все версии мотивов покушения. Жена Осмаева заявила, что стрелявший представился журналистом французского издания Le Mond . При нем был найден паспорт на имя гражданина Украины. Правоохранители назначили экспертизы для выяснения личности стрелявшего, суд постановил арестовать его на два месяца.

Экстремистскую группу из трех молодых людей (выходцев из Чечни Осмаева, Руслана Мадаева и уроженца Казахстана Ильи Пьянзина), организовавших конспиративную базу в одной из квартир Одессы, удалось выявить и обезвредить в январе — феврале 2012 года после того, как в жилище случайно сработала самодельная бомба. Мадаев тогда погиб, а задержанный первым Пьянзин рассказал сотрудникам службы безопасности Украины, что он и его подельники готовили взрывчатку для покушений на Владимира Путина (тогда он занимал пост премьер-министра РФ) и главу Чечни Рамзана Кадырова.