Стрелявший в Осмаева может давать показания

КИЕВ, 9 июн — РИА Новости. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что стрелявший в выходца из Чечни Адама Осмаева, ранее обвиняемого в подготовке покушения на Владимира Путина, сейчас находится в удовлетворительном состоянии и может давать показания.
"Общество поймет все детали, когда дело окажется в суде… Однако мотивы преступления, суть, длиннющая цепочка, ведущая к некоторым лидерам РФ, у нас зафиксирована. Больше пока сказать нельзя… Подозреваемый задержан, он уже в удовлетворительном состоянии, он в состоянии давать показания", — сказал Аваков журналистам во время поездки в Одессу, которую транслировал телеканал "112 Украина".
Экстремистскую группу из трех молодых людей (выходцев из Чечни Осмаева, Руслана Мадаева и уроженца Казахстана Ильи Пьянзина), организовавших конспиративную базу в одной из квартир Одессы, удалось выявить и обезвредить в январе — феврале 2012 года после того, как в жилище случайно сработала самодельная бомба. Мадаев тогда погиб, а задержанный первым Пьянзин рассказал сотрудникам службы безопасности Украины, что он и его подельники готовили взрывчатку для покушений на Владимира Путина (тогда он занимал пост премьер-министра РФ) и главу Чечни Рамзана Кадырова.