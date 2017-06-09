Филипп: министр, которому предъявляют обвинения, должен уйти в отставку

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Премьер-министр Франции Эдуард Филипп считает, что министр, которому предъявляют обвинения, должен уходить в отставку.

"Министр, которому предъявлены обвинения, уходит в отставку", — сказал Филипп в эфире радиостанции Europe 1 , комментируя последнюю информацию французских СМИ о ходе предварительного следствия прокуратуры Парижа в отношении 19 французских депутатов в Европарламенте (ЕП), подозреваемых в злоупотреблении доверием.

Ранее газета Parisien сообщила, что экс-член "Демократического движения" (MoDem), имя которого не разглашается, в декабре 2010 года вступил в партию действующего министра юстиции Франсуа Байру. На следующий день после подписания рабочего контракта ему представили на подпись дополнение к договору, согласно которому он становился временным "сотрудником" евродепутата Жана-Люка Беннамиаса. Издание отмечает, что его зарплата выплачивалась двумя частями: от партии и из фондов ЕП в Брюсселе. Parisien пишет, что в качестве доказательств экс-член MoDem в среду представил прокуратуре Парижа свой рабочий контракт, дополнение к договору, а также переписку с финансовым директором движения в то время.

Среди евродепутатов, в отношении которых ведется расследование, значатся министр Франции по европейским вопросам Мариэль де Сарне и лидер Нацфронта Марин Ле Пен. Комиссия Европарламента по юридическим вопросам в июне может начать рассмотрение запроса от французских правоохранительных органов о лишении депутатского иммунитета Марин Ле Пен.