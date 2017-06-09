Партия, с которой собирается сотрудничать Мэй, выступает за смертную казнь

ЛОНДОН, 9 июн – РИА Новости, Татьяна Фирсова. Североирландская Демократическая юнионистская партия DUP, с которой собирается сотрудничать премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в своем новом правительстве меньшинства, выступает за возврат смертной казни и "мягкий" Brexit.

По предварительным итогам выборов, партия получает 1,5% поддержки избирателей и 10 мест в парламенте. Партия образована в 1971 году, ее лидером является Арлен Фостер. В 2011 году пять членов парламента от партии выступили за возврат наказания. Что касается выхода из Евросоюза, то против "жесткого Brexit" выступила сама Фостер.

"Никто не хочет жесткого Brexit, мы хотим видеть работоспособный план по выходу из ЕС – то, о чем был проведен народный референдум, поэтому нам нужно двигаться в этом направлении", — сказала тогда она, отметив необходимость уважения особых обстоятельств Северной Ирландии, поскольку "никому усиленная граница с Великобританией не нужна".

Кроме этого, партия выступает против абортов и гей-браков, члены политической силы неоднократно оскорбляли представителей ЛГБТ-сообщества.

Консерваторы под руководством премьер-министра Терезы Мэй, по предварительным результатам голосования, стали первыми из партий по числу голосов, но фактически потерпели крах на выборах, не добрав до необходимого большинства мест в парламенте.

Выборы проводились по инициативе самой Мэй для того, чтобы объединить политический Лондон в преддверии переговоров по Brexit, но теперь получается, что страна еще более расколота, чем до голосования — ни одна партия, по предварительным результатам, не смогла набрать большинства голосов. Это значит, что необходимо либо формировать коалицию, либо правительство меньшинства, либо проводить новые выборы.

Правительство же меньшинства традиционно считается нестабильным. Именно его в настоящее время собирается формировать Мэй. Демократическая юнионистская партия Северной Ирландии, которая, по предварительным итогам, получит 10 мест в новом парламенте, как ожидается, может согласиться поддерживать правительство консерваторов без заключения формального коалиционного соглашения.

В настоящее время подсчитаны результаты в 649 из 650 округов. Консерваторы пока получили 318 мандатов, лейбористы — 261, либерал-демократы — 12, Шотландская национальная партия — 35, остальные партии — 23. Ни одна из партий не набирает 326 голосов, необходимых для самостоятельного формирования кабинета министров.