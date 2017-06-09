Подход правительства Британии к Brexit останется неизменным, заявила Мэй

Премьер-министр Соединённого Королевства и лидер Консервативной партии Тереза Мэй на следующий день после парламентских выборов. 9 июня 2017

Премьер-министр Соединённого Королевства и лидер Консервативной партии Тереза Мэй на следующий день после парламентских выборов. 9 июня 2017

ЛОНДОН, 9 июн - РИА Новости, Денис Ворошилов. Премьер-министр Тереза Мэй подтвердила намерение добиваться выполнения условий Великобритании на начинающихся 19 июня переговорах с ЕС о выходе из Евросоюза.

"Необходимо направить наши усилия на достижение выгодного (для Британии) соглашения по Brexit… необходимо обеспечить тесное партнерство с ЕС для взаимного процветания на долгосрочной основе", - сказала Мэй, выступая у резиденции на Даунинг-Стрит.

Переговоры о Brexit начнутся 19 июня, следовательно новый кабинет министров после состоявшихся накануне выборов в парламент будет сформирован в течение 10 дней. Консерваторы потеряли несколько мест в парламенте на выборах, однако Мэй сумела сохранить пост премьера и получить санкцию королевы на формирование правительства.