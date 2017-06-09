В Литве грузовой поезд насмерть сбил трех зубров

ВИЛЬНЮС, 9 июн — РИА Новости. Грузовой поезд насмерть сбил трех зубров, которые переходили железнодорожные пути в деревне Шилайняй в Литве, сообщила в пятницу пресс-служба министерства охраны окружающей среды республики.

По данным ведомства, авария произошла в ночь на пятницу, когда стадо зубров переходило через железнодорожные рельсы в районе Кедайняй.

"Грузовой поезд Вильнюс – Клайпеда врезался в стадо зубров. Трое животных погибли на месте. Выяснилось, что это были две самки двух и восьми лет и четырехлетний самец", — цитирует сообщение ведомства агентство Sputnik Литва.

Как уточняет агентство, из-за происшествия движение поездов на отрезке железной дороги было остановлено на четыре часа. Погибших зубров передадут в литовский зоологический музей.

Зубр — единственный дикий вид подсемейства бычьих в Европе, сохранившийся до наших дней. Последние дикие популяции вида (беловежская и западно-кавказская) были полностью истреблены в начале XX века. Браконьерство, ничем не ограниченный отстрел животных в периоды войн и революций, уничтожение местообитаний (вырубка и выжигание лесов, преобразование лесных массивов в сельскохозяйственные угодья) привели к тому, что к 1927 году зубр был полностью истреблен в дикой природе и сохранился только благодаря разведению в неволе. Вид до настоящего времени находится под угрозой исчезновения, занесен в Красный список МСОП (Международное сообщество охраны природы).