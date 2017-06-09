К соцсети Ukrainians за пять дней присоединились более 100 тысяч человек

КИЕВ, 9 июн — РИА Новости. Более 100 тысяч пользователей зарегистрировались в новой украинской социальной сети Ukrainians за пять дней, разработчики обещают с 22 июня открыть возможность поиска и добавления друзей, а с 30 июня можно будет делать публикации и делиться контентом.

Регистрация в новой соцсети была открыта в начале июня, однако кроме нее и смены фотографии никакие функции пользователям пока не были доступны. При этом организаторы сообщили, что если в Ukrainians зарегистрируются более 100 тысяч пользователей, тогда активизируются вкладки "новости" и "друзья".

"В течение пяти дней в украинской социальной сети Ukrainians зарегистрировались более 100 тысяч пользователей", — говорится в сообщении на странице организаторов новой социальной сети в Facebook.

Отмечается, что после того, как в сети зарегистрировались более 100 тысяч человек, можно объявить даты открытия новых функций. "Возможность поиска и добавления друзей будет доступна с 22 июня… Публиковать и делиться контентом можно будет с 30 июня", — добавили организаторы.

На Украине запретили доступ к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники". Ранее команда программистов из канадской компании StartupSoft, занимающейся разработкой программного обеспечения, предложила создать украинскую социальную сеть Ukrainians, объявив сбор подписей в поддержку реализации проекта. Украинцы поддержали идею создания собственной социальной сети, за ее создание проголосовали более 66 тысяч человек из необходимых 50 тысяч.

Ранее президент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В частности на Украине запрещается доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru. Указ вступил в силу 17 мая. Специалисты не раз заявляли, что решение о блокировании можно легко обойти с помощью vpn-сервисов и других технических способов. В МИД РФ считают, что с помощью запрета соцсетей Киев хочет блокировать альтернативные источники информации. В ООН высказались против ограничения свободы коммуникации в связи с санкциями Украины к российским интернет-ресурсам.