Во Франции отменили запрет на демонстрации, введенный в рамках режима ЧС

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Конституционный совет Франции отменил запрет на массовые собрания, введенный ранее в рамках действующего в стране режима ЧС.

Согласно тексту заявления, 29 марта 2017 года префекты были наделены полномочиями "запрещать собрания во всем регионе или в отдельных его частях, которые могут помешать действиям властей". Конституционный совет посчитал, что данные полномочия "не обеспечивают сочетания, с одной стороны, требуемого Конституцией общественного порядка, а с другой стороны, свободы передвижения".

Ранее Международная правозащитная организация Amnesty International заявляла, что меры, предпринимаемые Францией в рамках режима ЧС, нанесли психологические травмы сотням людей, их правом на неприкосновенность частной жизни и свободу выражения мнения пренебрегли во имя безопасности.

В свою очередь, премьер-министр Франции Эдуар Филипп подчеркнул, что режим ЧС не будет действовать в стране вечно. "Уровень угрозы, с которым мы столкнулись, невероятно высок. Необходимо гарантировать безопасность французов. Президент Республики поставил две цели: улучшить координацию разведки и… гарантировать безопасность французов после отмены режимы ЧС. Мы не можем постоянно жить при режиме ЧС", — сказал Филипп в эфире радиостанции Europe 1.

В середине декабря парламент Франции одобрил продление режима ЧС в стране до июля 2017 года из-за сохраняющейся угрозы терактов. Режим ЧС был введен на территории Франции решением кабинета министров по предложению президента Франсуа Олланда после терактов 13 ноября 2015 года.