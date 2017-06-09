Во Франции отменили запрет на демонстрации, введенный в рамках режима ЧС

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Конституционный совет Франции отменил запрет на массовые собрания, введенный ранее в рамках действующего в стране режима ЧС.
Ранее Международная правозащитная организация Amnesty International заявляла, что меры, предпринимаемые Францией в рамках режима ЧС, нанесли психологические травмы сотням людей, их правом на неприкосновенность частной жизни и свободу выражения мнения пренебрегли во имя безопасности.
В свою очередь, премьер-министр Франции Эдуар Филипп подчеркнул, что режим ЧС не будет действовать в стране вечно. "Уровень угрозы, с которым мы столкнулись, невероятно высок. Необходимо гарантировать безопасность французов. Президент Республики поставил две цели: улучшить координацию разведки и… гарантировать безопасность французов после отмены режимы ЧС. Мы не можем постоянно жить при режиме ЧС", — сказал Филипп в эфире радиостанции Europe 1.
В середине декабря парламент Франции одобрил продление режима ЧС в стране до июля 2017 года из-за сохраняющейся угрозы терактов. Режим ЧС был введен на территории Франции решением кабинета министров по предложению президента Франсуа Олланда после терактов 13 ноября 2015 года.