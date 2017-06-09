Москва и Минск призвали бороться с терроризмом без двойных стандартов

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Россия и Белоруссия выступают за борьбу с терроризмом без политизации и двойных стандартов, заявили министры иностранных дел двух стран Сергей Лавров и Владимир Макей.

"Российская Федерация и Республика Беларусь решительно осуждают терроризм во всех его формах и проявлениях. Считаем, что эффективное противодействие этому явлению возможно исключительно на коллективных началах, без политизации и "двойных стандартов", при строгом и неукоснительном соблюдении положений соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и Глобальной контртеррористической стратегии ООН", — говорится в совместном заявлении двух министров, текст которого опубликован в пятницу на сайте МИД РФ.

"Для повышения результативности многосторонних усилий в борьбе с международным терроризмом требуется комплексный подход, включающий пресечение распространения радикальной религиозной и экстремистской идеологии и пропаганды, эффективное взаимодействие в сфере обмена информацией о трансграничных перемещениях иностранных террористов-боевиков, а также установление надежного заслона финансированию и материально-технической поддержке терроризма", — отметили Лавров и Макей.