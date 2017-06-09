В Японии экстренно сел самолет из Южной Кореи

ТОКИО, 9 июн — РИА Новости, Иван Захарченко. Самолет B737-900 южнокорейской авиакомпании Korean Air совершил экстренную посадку на юге Японии после задымления в кабине пилотов, передает агентство Рёнхап. © Фото : Airbus В Японии самолет вернулся в аэропорт из-за проблем с двигателем

По его данным, никто не пострадал, повреждений нет.

Самолет вылетел из города Пусан в Фукуоку на острове Кюсю утром в пятницу. За пять минут до снижения в кабине произошло задымление. Пилоты запросили в аэропорту в Фукуоке наряд пожарной службы и врачей на случай чрезвычайной ситуации.

На борту находились 151 пассажир и восемь членов экипажа. Все они в безопасности покинули самолет после посадки. Местные власти проводят расследование.

Как отмечает Рёнхап, министерство транспорта Южной Кореи допускает, что причиной задымления могло стать короткое замыкание в мониторах пилотов. Самолет будет проверен на безопасность и продолжит полеты, сообщает агентство.