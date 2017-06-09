Порошенко ждет завершения ратификации соглашения об ассоциации Украины с ЕС

КИЕВ, 9 июн — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко ожидает, что процесс ратификации соглашения об ассоциации с Европейским союзом завершится в пятницу.

Ранее парламент Нидерландов по итогам голосования в Сенате последним из парламентов стран-членов ЕС ратифицировал соглашение об ассоциации. Позднее его подписал король Нидерландов и министр иностранных дел, затем нормативный документ должен быть опубликован в официальном вестнике страны.

"Именно в эти часы происходят завершающие процедуры по ратификации судьбоносного решения об ассоциации с Европейским союзом. Конечно, мы ожидали, что процесс ратификации займет меньше времени… Сегодня (в пятницу), если все будет хорошо, ожидаем публикации и формального решения Совета Европейского союза при участии уважаемой госпожи президента (Литвы Дали Грибаускайте), который завершит процесс ратификации соглашения об ассоциации", — сказал Порошенко на совместном брифинге с Грибаускайте, который транслировал телеканал "112 Украина".

Ряд положений соглашения об ассоциации Украины с ЕС действуют с 1 ноября 2014 года, а с 1 января 2016 года вступили в силу почти все положения, касающиеся создания зоны свободной торговли. Однако до окончательного вступления договора в силу не действуют положения, относящиеся к сотрудничеству в сфере обороны, предотвращения конфликтов, налогообложения, госфинансов, борьбы с терроризмом, миграции и пограничного контроля.