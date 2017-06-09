Юнкер заявил, что если бы НАТО не было, это стало бы катастрофой для ЕС

БРЮССЕЛЬ, 9 июн – РИА Новости, Владимир Добровольский. Если бы НАТО не существовало, это стало бы катастрофой для Евросоюза, заявил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
"Я долго беседовал с генсеком НАТО (Йенсом Столтенбергом), поэтому я утром говорил, что отсутствие НАТО – это не вариант для ЕС, это было бы катастрофой для ЕС, потому что нам нужно держаться вместе", — сказал Юнкер журналистам.
НАТО неоднократно заявляла, что поддерживает усилия Евросоюза по укреплению собственной безопасности, если эти усилия не дублируют роль НАТО.