Правозащитники получили 400 жалоб из-за кризиса в Персидском заливе

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Катарский Национальный комитет по правам человека получил около 400 жалоб от граждан Катара, Саудовской Аравии, ОАЭ и Бахрейна, которые считают, что дипломатический кризис в Персидском заливе привел к грубым нарушениям их прав и свобод.

Согласно заявлению председателя комитета доктора Али бин Самиха Аль Марри, общее число граждан, пострадавших от разрыва дипломатических отношений и закрытия границ с Катаром, составляет 11387 человек. В основном речь идет о нарушении прав на свободу передвижения, на проживание, частную собственность, работу и обучение. По словам Аль Марри, дипломатический кризис в Персидском заливе также негативно сказывается на политике воссоединения смешанных семей.

Аль Марри сообщил, что комитет рассмотрит все полученные жалобы и примет необходимые меры по устранению нарушений гражданских прав и свобод.

В заявлении отмечается, что делегация комитета во главе с Аль Марри посетит некоторые европейские правозащитные организации, в том числе в Брюсселе, где обсудит "серьезные нарушения прав катарских и не катарских граждан".

Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет в понедельник объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Позже к ним присоединились еще пять стран. О снижении уровня дипломатических отношений с Дохой заявили в Джибути. Сенегал и Чад отозвали своих послов в Катаре. Глава МИД Катара отверг обвинения в спонсировании экстремистских организаций и заявил, что нападки на Доху связаны с успешностью страны.