Объявление итогов выборов в Британии задерживается как минимум до вечера

ЛОНДОН, 9 июн - РИА Новости, Денис Ворошилов. Подсчет голосов на участке в лондонском районе Кенсингтон приостановлен в пятницу утром из-за усталости сотрудников избирательной комиссии после двух пересчетов бюллетеней, сообщил РИА Новости представитель районного совета.
"Да, (подсчет приостановлен), он может возобновиться вечером или завтра", - сказала РИА Новости сотрудница совета.
Сотрудников избиркома отправили отдыхать домой по решению руководства комиссии и местных властей. На момент приостановки разница между консерваторами и лейбористами в этом округе составляла 36 голосов в пользу Консервативной партии. Перед третьим пересчетом руководство комиссии решило, что сотрудники должны отдохнуть.
Как ожидается, в Кенсингтоне, одном из самых респектабельных районов британской столицы, победу традиционно одержат консерваторы. В этом случае у Консервативной партии окажется 319 мандатов, что в любом случае недостаточно для единоличного формирования правительства (необходимо 326 голосов).