В иракском городе Кербела подорвался смертник

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство на стоянке в иракском городе Кербела, четыре человека в результате получили ранения, сообщила полиция города.

"В 06:00 по местному времени (совпадает с московским — ред.) силы безопасности оказали сопротивление смертнику, на котором был пояс со взрывчаткой. Он пытался войти на автостоянку. Смертник взорвал себя", — цитирует новостной портал Ashnona заявление управления полиции Кербелы, расположенной в 100 километрах к югу от Багдада.

Ответственность за теракт на себя не взяла пока ни одна террористическая группировка.