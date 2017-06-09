Филиппины просят Facebook закрыть десятки аккаунтов, связанных с боевиками

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Военные Филиппин обратились к социальной сети Facebook с просьбой закрыть более 60 аккаунтов, связанных с боевиками-исламистами, передает агентство Франс Пресс.

Как сообщил представитель филиппинской армии подполковник Джо-Ар Херрера, военным удалось вычислить 63 аккаунта на Facebook, которые принадлежат боевикам и их сторонникам и используются в целях пропаганды экстремизма.

"Эти 63 аккаунта распространяют вредоносную информацию и ложную информацию, которая влияет на информационный ландшафт и образ мышления каждого филиппинца", — заявил Херрера. По его словам, военные просят социальную сеть "принять необходимые меры, чтобы закрыть эти фейковые аккаунты".

Ранее президент Филиппин Родриго Дутерте ввел военное положение в провинции Минданао после столкновений армии с группировкой, поддерживающей террористическую организацию "Исламское государство"*. Дутерте отметил, что военное положение в Минданао на юге страны может продлиться год. Основной горячей точкой остается город Марави, в боях по захвату которого участвовали около 500 боевиков. В ходе столкновений с армией, которые продолжались больше недели, ликвидированы 95 боевиков, погибли 25 солдат и 19 мирных граждан.

*Террористическая организация, запрещена в России