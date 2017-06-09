В ООН призвали к международному расследованию нарушений прав человека в ДРК

ЖЕНЕВА, 9 июн — РИА Новости, Елизавета Исакова. Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль Хуссейн призвал провести международное расследование нарушений прав человека в Демократической республике Конго, заявила журналистам в пятницу официальный представитель УВКПЧ ООН Равина Шамдасани.
"С августа 2016 года порядка 1,3 миллиона человек из провинций Касаи были вынуждены покинуть свои дома из-за насилия, при этом 30 тысяч человек оказались беженцами в Анголе. УВКПЧ ООН задокументировал 42 места массовых захоронений, реальное число которых может быть значительно выше", — заявила Шамдасани.
"Преступления, совершенные в провинциях Касаи, столь тяжелы, что международное сообщество должно быть обеспокоено, в особенности Совет по правам человека. Размах и природа этих нарушений прав человека, а также постоянно неадекватная реакция на них местных властей заставляют нас призвать к международному расследованию в дополнение к национальным усилиям", — приводит пресс-служба слова аль Хуссейна.