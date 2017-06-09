Борьба с терроризмом - важная часть сотрудничества в ШОС, заявил Моди

АСТАНА, 9 июн — РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди уверен, что противодействие терроризму является важной частью сотрудничества в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), а вступление Индии в организацию даст новый толчок в борьбе с этой угрозой.

"Терроризм является одним из самых главных нарушений прав человека и человеческих ценностей. Борьба с терроризмом и экстремизмом является важной частью сотрудничества в ШОС", — сказал Моди в ходе заседания Совета глав стран-участниц ШОС в расширенном составе.

Он выразил мнение, что страны должны работать в этом направлении скоординировано, отметив усилия ШОС.

"Мы уверены в том, что сотрудничество Индии и ШОС отметит новые направления и даст новый толчок борьбе с терроризмом в региональном контексте, усилия ШОС помогут продвигать мир и стабильность в Афганистане", — сказал Моди.

Он отметил, что Индия становится страной-членом ШОС после 12 лет участия в качестве наблюдателя. "Я бы хотел выразить свою глубокую благодарность всем странам-участницам за принятие нас в качестве полноправного члена", — сказал Моди.

Он подчеркнул, что членство Индии в ШОС будет способствовать переходу сотрудничества со странами организации на новый уровень.

Премьер-министр Пакистана Наваз Шариф также поблагодарил страны-основатели ШОС "за постоянную и неизменную поддержку членства Пакистана в организации". "Мы также благодарны генеральному секретарю ШОС и всей команде ШОС за эффективный процесс нашего присоединения ", — сказал Шариф.

ШОС — международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. В июне 2016 года на саммите в Узбекистане были подписаны меморандумы о вступлении в организацию Индии и Пакистана. На саммите ШОС в Астане Индия и Пакистан станут полноправными членами организации.