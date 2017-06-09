В Иране задержали еще двух подозреваемых по делу о терактах в столице

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Правоохранительные органы Ирана задержали еще двух подозреваемых в причастности к нападениям на парламент страны и мавзолей имама Хомейни, передает агентство Tasnim.

Задержания прошли на западе страны в провинции Керманшах.

В результате еще одной операции в той же провинции полиция изъяла 92 единицы легкого огнестрельного оружия из автомобиля, обнаруженного в районе Селас-э-Бабаджани.

Ранее сообщалось, что в ходе расследования были задержаны пять человек. Все они занимались террористической деятельностью в сирийской Ракке и иракском Мосуле, где действует террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), а в прошлом году вернулись в Иран. Также была задержана женщина, которая помогала террористам. Точное число подозреваемых не называется.

Группа из четырех человек в женской одежде в среду утром открыла огонь в здании иранского парламента, позже один из нападавших совершил самоподрыв. В МВД Ирана подтвердили ликвидацию одного из террористов. Атаке также подвергся мавзолей имама Хомейни: одна из нападавших подорвала жилет со взрывчаткой. У мавзолея силовики арестовали двух человек. В результате терактов погибли 17 человек, ранены 43.