Мэй запросит у королевы Британии разрешение сформировать новый кабмин

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и ее супруг Филип Мэй возле участка для голосования на досрочных парламетских выборах в Лондоне. 8 июня 2017

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и ее супруг Филип Мэй возле участка для голосования на досрочных парламетских выборах в Лондоне. 8 июня 2017

ЛОНДОН, 9 июн – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в пятницу днем намерена посетить Букингемский дворец и запросить у королевы Елизаветы II разрешение на формирование правительства, сообщил британским журналистам официальный представитель главы кабинета министров.

Это формальная процедура, подтверждающая, что Мэй, несмотря на неутешительные для консерваторов итоги выборов, собирается формировать правительство меньшинства.

В настоящее время подсчитаны результаты в 649 из 650 округов. Консерваторы пока получили 318 мандатов, лейбористы — 261, либерал - демократы — 12, Шотландская национальная партия — 35, остальные партии — 23. Ни одна из партий не набирает 326 голосов, необходимых для самостоятельного формирования кабинета министров.