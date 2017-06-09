В Германии надеются на скорое формирование правительства Великобритании

ВОЛЬФЕНБЮТТЕЛЬ, 9 июн – РИА Новости, Маргарита Костив. Глава МИД Германии Зигмар Габриэль выразил надежду на скорое формирование правительства Великобритании, с которым можно вести серьёзные переговоры.

"Я могу только надеяться, что скоро будет сформировано правительство, с которым мы можем вести серьёзные переговоры", - сказал Габриэль на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Катара, добавив, что цель Германии на переговорах - "удержать Великобританию настолько близко к ЕС, насколько возможно".

Он подчеркнул, что британские избиратели показали, что "с ними нельзя играть".

"Я думаю, что посыл выборов следующий: ведите честные переговоры с ЕС и подумайте ещё раз, действительно ли хорошо для Великобритании таким образом выходить из Европейского союза", - отметил глава МИД Германии.

В настоящее время подсчитаны результаты в 648 из 650 округов на выборах в Великобритании. Консерваторы пока получили 317 мандатов, лейбористы — 261, либерал-демократы — 12, Шотландская национальная партия — 35, остальные партии — 23. Ни одна из партий не набирает 326 голосов, необходимых для самостоятельного формирования кабинета министров.