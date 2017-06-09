В МИД Германии призвали решить вопрос воздушной и морской блокады Катара

ВОЛЬФЕНБЮТТЕЛЬ, 9 июн – РИА Новости, Маргарита Костив. Глава МИД Германии Зигмар Габриэль заявил о необходимости поиска решения в вопросе воздушной и морской блокады Катара.

"Мы все, само собой разумеется, заинтересованы в том, чтобы конфликты были разрешены мирно", — сказал Габриэль на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Катара.

"Мы твёрдо убеждены, что настало время дипломатии, необходимо говорить друг с другом… Необходимо попытаться найти решения, прежде всего, в вопросе морской и воздушной блокады", — сказал министр, добавив, что в настоящее время необходимо объединиться против общего врага — террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет в понедельник объявили о разрыве дипотношений с Катаром прекращении с ним всякого сообщения, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы, Мавритания, Коморские острова впоследствии также заявили о разрыве отношений с Катаром. О снижении уровня дипломатических отношений с Дохой заявили в Джибути. Сенегал отозвал своего посла в Катаре.