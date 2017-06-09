В Тбилиси рассказали, когда пройдет встреча представителей России и Грузии

ТБИЛИСИ, 9 июн — РИА Новости, Мэги Кикалейшвили. Специальный представитель премьера Грузии по связям с Россией Зураб Абашидзе заявил, что его очередная встреча с замглавы МИД РФ Григорием Карасиным состоится в Праге в конце июня.

Грузия разорвала дипломатические отношения с РФ в августе 2008 года в ответ на признание Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии. Однако представители нового правительства Грузии, которые пришли к власти по итогам выборов в октябре 2012 года, назвали одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с РФ. На данный момент между Россией и Грузией диалог поддерживается в рамках женевских дискуссий и регулярных встреч в Праге Абашидзе и Карасина.

"Встреча состоится в конце июня, точная дата станет известная чуть позже",- заявил Абашидзе журналистам.

По его словам, стороны, как обычно, будут придерживаться существующей повестки тем и рассмотрят такие вопросы, как сотрудничество в сферах торговли, экономики, культуры, транспорта, также обсудят гуманитарные темы.