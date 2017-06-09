Защита ЕС больше не может осуществляться извне, считает Юнкер

БРЮССЕЛЬ, 9 июн – РИА Новости, Владимир Добровольский. Отношения Евросоюза с НАТО важнее, чем когда-либо, но ЕС больше не может рассчитывать на защиту его интересов извне, заявил председатель ЕК Жан-Клод Юнкер.

"В сегодняшнем мире сильная НАТО, сильный ЕС и крепкие отношения между ними обоими важнее, чем когда-либо. Но наши различия с НАТО больше не могут служить аргументом против активизации европейских усилий. Мир вокруг нас меняется, и США ключевым образом изменили свою внешнюю политику задолго до прихода президента (США Дональда) Трампа", — сказал Юнкер, выступая на конференции по обороне и безопасности в Праге. Его выступление транслировалось службами ЕК.

По его словам, "в течение последних десятилетий американские партнеры ясно заявили, что они несут слишком тяжелое бремя за их богатых европейских союзников". "Активизируя усилия по обороне и делая это вместе, страны-члены союза укрепят связи, связывающие союзников в рамках НАТО. Защита Европы больше не может осуществляться со стороны", — заявил Юнкер.

По мнению главы ЕК, "нынешние угрозы и вызовы показывают, что одной "мягкой силы" недостаточно во все более милитаризированном мире". "Настоящая безопасность начинается дома. Чтобы продвинуться вперед, необходимо тратить для обеспечения нашей обороны столько, сколько требуется", — заявил Юнкер.

США неоднократно заявляли, что европейские партнеры по НАТО должны увеличить свои вложения в оборону. С вступлением в президентские полномочия Дональда Трампа позиция Вашингтона стала еще более жесткой. На своей первой министерской встрече в феврале министр обороны США Джеймс Мэттис призвал партнеров увеличить финансирование оборонных нужд, если они не хотят, чтобы обязательства Соединенных Штатов перед альянсом стали более скромными.

Эти требования стали одной из главных тем первого саммита альянса с участием президента США Дональда Трампа. На встрече лидеры стран-членов НАТО откликнулись на требования лидирующей страны альянса, военные расходы которой составляют три четверти оборонного бюджета НАТО. Было решено составлять ежегодные национальные планы по увеличению вклада в оборону. В них страны-члены будут указывать, как намерены поднимать оборонные расходы до 2% от ВВП, инвестировать в ключевые мощности и участвовать в операциях НАТО. Первая серия докладов по выполнению этих планов будет готова к декабрю, и в феврале 2018 года ее изучат министры обороны стран-членов альянса.