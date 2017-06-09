Китай надеется, что КНДР остановит ракетную программу

ПЕКИН, 9 июн — РИА Новости, Анна Раткогло. Китай надеется, что КНДР будет выполнять все принятые в её отношении резолюции СБ ООН, в том числе последнюю, и остановит свою ракетно-ядерную программу, заявила в пятницу официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"Резолюция 2356, принятая СБ ООН, демонстрирует единую позицию всех соответствующих сторон. СБ ООН в четких формулировках дал понять, что КНДР должна остановить свою ракетную программу. Мы надеемся, что Пхеньян прислушается к международному сообществу и будет следовать соответствующим резолюциям и остановит свою ракетно-ядерную программу",- заявила дипломат.

Китайский дипломат прокомментировала сообщения издания Rodong Sinmun, которое сообщило, что представитель КНДР, выступая в ходе Конференции по разоружению в Женеве, заявил, что Китай и США проводят в ООН своевольную политику. В связи с этим Пхеньян отвергает "состряпанную" резолюцию об ужесточение санкций в отношении КНДР, принятую СБ ООН 2 июня.

Хуан Чуньин отметила, что Китай придерживается позиции по денуклеаризации Корейского полуострова и исполнению всех соответствующих резолюций СБ ООН путём переговоров и диалога.