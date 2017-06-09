Расширение состава сделает ШОС более мощной и влиятельной, заявил Путин

АСТАНА, 9 июн — РИА Новости. Расширение состава Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) сделает ее более мощной и влиятельной в политической, экономической и гуманитарной сферах, заявил президент РФ Владимир Путин.

Заседание Совета глав стран-участниц ШОС в узком составе проходит в Астане. Участие в нем принимают лидеры России, Казахстана, Китая, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

"Расширение состава Шанхайской организации сотрудничества, несомненно, будет способствовать тому, что она станет более мощной и влиятельной в политической, и экономической, и гуманитарной сферах", — сказал Путин в ходе заседания глав стран-членов ШОС.

"Сегодня Шанхайская организация сотрудничества пополняется новыми полноправными членами. Решение о запуске процесса приема этих государств было принято в ходе российского председательства в ШОС в 2015 году на саммите в нашем городе Уфа", — напомнил глава РФ.

Путин также подчеркнул, что Индия и Пакистан менее чем за два года выполнили все необходимые условия для вступления в ШОС.

"Теперь наша задача помочь новым партнерам встроиться в ведущуюся в рамках ШОС многоплановую работу", — подытожил президент.

ШОС — международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. В июне 2016 года на саммите в Узбекистане были подписаны меморандумы о вступлении в организацию Индии и Пакистана. На саммите ШОС в Астане Индия и Пакистан станут полноправными членами организации.