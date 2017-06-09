Daily Mail: Джонсон отказался поддержать намерение Мэй остаться премьером

ЛОНДОН, 9 июн — РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон отказался поддержать планы премьер-министра страны Терезы Мэй остаться на посту после появления первых результатов парламентских выборов, сообщает газета Daily Mail.

Как отмечает издание, после появления результатов министра спросили о том, должна ли Мэй остаться на посту премьера. Джонсон ответил, что "пока не настало время" говорить об этом.

При этом газета называет Джонсона одним из самых вероятных кандидатов в лидеры тори, наряду с главой Минфина Филипом Хаммандом и главой МВД Амбер Радд.

Мэй выступит с заявлением в 10.00 (12.00 мск) по итогам выборов, завершившихся очень неудачным образом для правящей Консервативной партии, которую она и возглавляет. Ранее Би-би-си со ссылкой на свои источники сообщила, что Мэй не планирует уходить в отставку, несмотря на неутешительные для консерваторов итоги выборов.

Внеочередные всеобщие выборы в британский парламент проводились по инициативе консервативного правительства после того, как премьер-министр Тереза Мэй решила, что для предстоящих переговоров с Брюсселем по вопросу выхода Великобритании из Евросоюза необходимо единство в политическом Лондоне.

В настоящее время подсчитаны результаты в 647 из 650 округов. Консерваторы пока получили 316 мандатов, лейбористы — 261, либерал — демократы — 12, Шотландская национальная партия — 35, остальные партии — 23. Ни одна из партий не набирает 326 голосов, необходимых для самостоятельного формирования кабинета министров.

Согласно прогнозам, консерваторы не получат абсолютного большинства на выборах в парламент. Ожидается, что им достанется от 316 до 321 мест, что означает появление "подвешенного" парламента, когда ни одна из ведущих политических партий не получает больше половины мандатов.