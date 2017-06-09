Последствия выборов в Британии могут отдалить Brexit, считает Слуцкий

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Глава международного комитета Госдумы РФ Леонид Слуцкий считает, что результаты парламентский выборов в Великобритании могут отдалить перспективы Brexit.

По данным на 09.30 мск, количество мандатов у Консервативной партии составило 314, у Лейбористской - 261, на третьем месте Шотландская национальная партия с 35 мандатами. Либерал-демократическая партия получила 12 мест, Демократическая юнионистская партия - 10 мандатов, а Партия независимости - самая правая партия - не получила ни одного. Голоса еще на нескольких участках пока не подсчитаны, но общий расклад серьезно изменить уже не могут.

Ни одна из партий не получила абсолютного большинства, при том, что раньше у консерваторов было 330 мандатов. Это означает возникновение ситуации "подвешенного парламента", при которой партии должны искать способы формирования коалиций. Таким образом, премьер Великобритании Тереза Мэй, инициировавшая выборы, чтобы укрепить позиции партии и свои собственные, погрузила страну в период еще большей неопределенности.

В беседе с РИА Новости Слуцкий отметил, что "предварительные результаты внеочередных парламентских выборов в Великобритании не очень утешительны для Консервативной партии и действующего премьера Терезы Мэй, которые, очевидно, уже не набирают абсолютного большинства".

"Глава британского кабинета изначально сделала ставку на проведение досрочных выборов, чтобы иметь твердые позиции для ведения переговоров об условиях Brexit на всех уровнях. И шансы повысить свое представительство в британском парламенте изначально у тори были весьма неплохи, но вся предвыборная кампания была омрачена терактами, что, безусловно, отразилось и на итогах выборов", - указал он.

По словам Слуцкого, "все это может отдалить перспективы самого Brexit, так как отсутствие парламентского большинства также не гарантирует со стопроцентной вероятностью быстрое и гладкое прохождение необходимых законов". "И об этом говорят уже европейские эксперты", - отметил он.

"Что касается самой Мэй - в рядах тори еще за день до выборов были уверены, что она сохранит за собой пост премьера. Однако сейчас об этом можно будет судить только после окончательного подведения итогов голосования. Если ни консерваторы, ни лейбористы не получают заветных 326 мандатов, то речь пойдет о формировании коалиционного кабинета министров", - заключил депутат.