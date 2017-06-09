Косачев о выборах в Британии: в "колоде остались те же карты"

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Изменений в российско-британских отношениях после прошедших в Великобритании выборов ждать не приходится, в британской властной "колоде" те же "карты", заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Российский сенатор отметил, что новое правительство под любым руководством не будет иметь гарантированной поддержки в парламенте, и, тем самым, КПД его работы, наверняка, снизится.

"Предсказуемы также период политической нестабильности и снижение авторитета Британии в международных делах. Ну а на российском направлении изменений не ожидаю: в британской властной "колоде" те же "карты", и ждать новых комбинаций не приходится", — написал Косачев в пятницу на своей странице в Facebook.

Мэй выступит с заявлением в 10.00 (12.00 мск) по итогам выборов, завершившихся очень неудачным образом для правящей Консервативной партии, которую она и возглавляет.

По данным на 09.30 мск, количество мандатов у Консервативной партии составило 314, у Лейбористской – 261, на третьем месте Шотландская национальная партия с 35 мандатами. Либерал-демократическая партия получила 12 мест, Демократическая юнионистская партия — 10 мандатов, а Партия независимости — самая правая партия — не получила ни одного.

Голоса еще на нескольких участках пока не подсчитаны, но общий расклад серьезно изменить уже не могут.