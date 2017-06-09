Косачев о выборах в Британии: в "колоде остались те же карты"

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Изменений в российско-британских отношениях после прошедших в Великобритании выборов ждать не приходится, в британской властной "колоде" те же "карты", заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
"Предсказуемы также период политической нестабильности и снижение авторитета Британии в международных делах. Ну а на российском направлении изменений не ожидаю: в британской властной "колоде" те же "карты", и ждать новых комбинаций не приходится", — написал Косачев в пятницу на своей странице в Facebook.
По данным на 09.30 мск, количество мандатов у Консервативной партии составило 314, у Лейбористской – 261, на третьем месте Шотландская национальная партия с 35 мандатами. Либерал-демократическая партия получила 12 мест, Демократическая юнионистская партия — 10 мандатов, а Партия независимости — самая правая партия — не получила ни одного.
Голоса еще на нескольких участках пока не подсчитаны, но общий расклад серьезно изменить уже не могут.