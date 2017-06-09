Гендиректор грузинского канала "Рустави 2" подал в отставку, узнал источник

Вид на город Мцхета и собор Светицховели. Архивное фото

Вид на город Мцхета и собор Светицховели. Архивное фото

ТБИЛИСИ, 9 июн — РИА Новости, Мэги Кикалейшвили. Генеральный директор самой рейтинговой в Грузии телекомпании "Рустави 2" Ника Гварамия подал в отставку, сообщил РИА Новости сотрудник ТВ.

По данным источника, "официальное заявление Гварамия в связи с отставкой планирует сделать в пятницу".

По данным грузинских СМИ, в ночь на пятницу руководство "Рустави 2" провело совещание и ознакомило сотрудников телекомпании с кадровыми изменениями.

Ранее заместитель Гварамия Заал Удумашвили заявил, что получил от оппозиционной партии экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" предложение стать кандидатом партии в мэры Тбилиси, выборы которого пройдут осенью текущего года.

Бывший министр юстиции Грузии Ника Гварамия занял пост генерального директора "Рустави 2" в ноябре 2012 года, после смены власти в Грузии.