Косачев рассказал, как скажется возможный уход Мэй на переговорах по Brexit

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. С возможным уходом британского премьер-министра Терезы Мэй со своего поста переговоры по Brexit могут "увязнуть в деталях", и за это время доказать избирателям невыгодность выхода из ЕС вполне возможно, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

"Похоже, британский премьер-министр Тереза Мэй наступила на "грабли Кэмерона": он в свое время превратил референдум о выходе страны из ЕС в своего рода вотум доверия своему кабинету, и просчитался", - написал сенатор в пятницу на своей странице в Facebook.

"Теперь и Мэй своим решением провести досрочные выборы, похоже, сыграла против себя - консерваторы, судя по всему, уже точно лишилась парламентского большинства", - добавил парламентарий.

Косачев напомнил в этой связи заявление известного английского футболиста Гари Линекера, который сказал: "Тереза Мэй забила лучший гол в свои ворота в этом сезоне". По мнению парламентария, призывы в адрес главы правительства уйти в отставку на этом фоне "вполне ожидаемы".

По его словам, менее предсказуемо то, что будет происходить дальше. "Вне всякого сомнения, итоги выборов повлияют на ход переговоров о выходе Великобритании из ЕС. Однако даже в случае ухода Мэй с высшего поста, вряд ли ее преемники рискнут откровенно саботировать волю (пусть скромного) британского большинства, высказавшегося за самостоятельность", - считает сенатор.

"Но "замотать" переговоры с Брюсселем, увязнуть в деталях и за это время доказать избирателям невыгодность "брекзита" вполне возможно", - уверен Косачев.

Мэй выступит с заявлением в 10.00 (12.00 мск) по итогам выборов, завершившихся очень неудачным образом для правящей Консервативной партии, которую она и возглавляет.

По данным на 09.30 мск, количество мандатов у Консервативной партии составило 314, у Лейбористской – 261, на третьем месте Шотландская национальная партия с 35 мандатами. Либерал-демократическая партия получила 12 мест, Демократическая юнионистская партия - 10 мандатов, а Партия независимости — самая правая партия — не получила ни одного.

Голоса еще на нескольких участках пока не подсчитаны, но общий расклад серьезно изменить уже не могут.