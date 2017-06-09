Никаких уступок: Корбин рассказал о тактике лейбористов после выборов

ЛОНДОН, 9 июн – РИА Новости, Татьяна Фирсова. Лидер британских лейбористов Джереми Корбин подтвердил, что его партия не планирует блокироваться с другими объединениями по итогам выборов, если ее политические интересы не будут учтены.

"Мы готовы служить этой стране, это то, зачем мы шли на выборы, у нас есть наша предвыборная программа… Мы предлагаем ее реализовать. Мы не будем заключать сделок с другими партиями, если наши точки зрения не будут учтены", - сказал Корбин в пятницу в эфире Sky News

Внеочередные всеобщие выборы в британский парламент проводились по инициативе консервативного правительства после того, как премьер-министр Тереза Мэй решила, что для предстоящих переговоров с Брюсселем по вопросу выхода Великобритании из Евросоюза необходимо единство в политическом Лондоне.

В настоящее время подсчитаны результаты в 647 из 650 округов. Консерваторы пока получили 316 мандатов, лейбористы — 261, либерал - демократы — 12, Шотландская национальная партия — 35, остальные партии — 23. Ни одна из партий не набирает 326 голосов, необходимых для самостоятельного формирования кабинета министров.

Согласно прогнозам, консерваторы не получат абсолютного большинства на выборах в парламент. Ожидается, что им достанется от 315 до 321 мест, что означает появление "подвешенного" парламента, когда ни одна из ведущих политических партий не получает больше половины мандатов.