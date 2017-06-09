Толстой о результатах выборов в Великобритании: Brexit будет длительным

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой, комментируя предварительные результат выборов в Великобритании, на которых консерваторы пока не получают абсолютного большинства, сказал, что процесс выхода страны из Евросоюза будет длительным.

"Brexit будет более длинным, более долгим будет Bexit, отрезать будут хвост по частям", — сказал Толстой журналистам.

Внеочередные всеобщие выборы в британский парламент проводились по инициативе консервативного правительства после того, как премьер-министр Тереза Мэй решила, что для предстоящих переговоров с Брюсселем по вопросу выхода Великобритании из Евросоюза необходимо единство в политическом Лондоне.

В настоящее время подсчитаны результаты в 640 из 650 округов. Консерваторы пока получили 311 мандатов, лейбористы — 259, либдемы — 12, Шотландская национальная партия — 35, остальные партии — 23. Ни одна из партий не набирает 326 голосов, необходимых для самостоятельного формирования кабмина.

Согласно прогнозам, консерваторы не получат абсолютного большинства на выборах в парламент. Ожидается, что им достанется от 315 до 321 мест, что означает появление "подвешенного" парламента, когда ни одна из ведущих политических партий не получает больше половины мандатов.