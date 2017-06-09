Соботка назвал Корбина "фактическим победителем выборов в Британии"

ПРАГА, 9 июн – РИА Новости, Александр Куранов. Чешский премьер Богуслав Соботка назвал лидера лейбористов Джереми Корбина фактическим победителем досрочных парламентских выборов в Великобритании.

По данным на 09.30 мск, количество мандатов у Консервативной партии составило 314, у Лейбористской — 261, на третьем месте — Шотландская национальная партия с 35 мандатами. Либерал-демократическая партия получила 12 мест, Демократическая юнионистская партия — 10 мандатов, а Партия независимости — самая правая партия — не получила ни одного.

"Я рад, что Джереми Корбину удалось значительно усилить позиции Лейбористской партии. Фактическим победителем британских досрочных выборов (в парламент) является он", - написал чешский премьер в Twitter.

"Необходимо подождать, кто в Британии составит правительство. Надеюсь, что это не продлится долго, британцы начали (процесс) Brexit в марте, для переговоров у нас есть только два года", - добавил Соботка.