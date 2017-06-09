Соботка назвал Корбина "фактическим победителем выборов в Британии"

ПРАГА, 9 июн – РИА Новости, Александр Куранов. Чешский премьер Богуслав Соботка назвал лидера лейбористов Джереми Корбина фактическим победителем досрочных парламентских выборов в Великобритании.
"Я рад, что Джереми Корбину удалось значительно усилить позиции Лейбористской партии. Фактическим победителем британских досрочных выборов (в парламент) является он", - написал чешский премьер в Twitter.
"Необходимо подождать, кто в Британии составит правительство. Надеюсь, что это не продлится долго, британцы начали (процесс) Brexit в марте, для переговоров у нас есть только два года", - добавил Соботка.