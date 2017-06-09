Армия Сомали преследует напавших на город Аф Урур боевиков

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Президент Сомали Мохамед Абдуллахи Мохамед заявил, что армия страны преследует боевиков террористической группировки "Аш-Шабаб"*, совершивших накануне нападение на город Аф Урур, передает агентство Рейтер.

Ранее сообщалось, что боевики "Аш-Шабаб" захватили город Аф Урур на северо-западе Сомали. Террористы заявляли об убийстве более 60 сомалийских военных. Позднее вооруженные силы Сомали вернули под контроль захваченный террористами город. Представитель ВС страны сообщил о гибели 38 человек, большая часть из которых является военными. Еще по меньшей мере 18 человек получили ранения. Также сообщается, что боевикам удалось захватить в плен несколько человек.

"Мы должны не знать пощады в отношении "Аш-Шабаб". Мы обещаем, что "Аш-Шабаб" не сможет избежать наказания. Что касается ситуации на данный момент, наши войска преследуют врага, они заплатят за нападение", — приводит агентство слова президента Сомали.

В Сомали "Аш-Шабаб" ведет вооруженную борьбу против центрального правительства страны и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, в отношении нее на территории страны действуют санкции.

*Террористическая организация, запрещена в России