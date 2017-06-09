Лейбористы в Великобритании выступают за создание правительства меньшинства

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Лейбористская партия Великобритании не планирует формировать коалицию в парламенте и выступает за формирование правительства меньшинства, передает радиостанция BBC 4 со ссылкой на представителя партии Джона Макдоннелла.

"Мы намерены служить нашей стране и сформировать правительство меньшинства", - приводит радиостанция заявление Макдоннелла на своей странице в микроблоге Twitter.

Всеобщие выборы в парламент Великобритании состоялись в четверг, 8 июня. По данным на 09.30 мск пятницы, количество мандатов у Консервативной партии составило 314, у Лейбористской - 261, на третьем месте Шотландская национальная партия с 35 мандатами. Либерал-демократическая партия получила 12 мест, Демократическая юнионистская партия - 10 мандатов, а Партия независимости - самая правая партия - не получила ни одного.

Ни одна из партий не получила абсолютного большинства, при том, что раньше у консерваторов было 330 мандатов. Это означает возникновение ситуации "подвешенного парламента", при которой партии должны искать способы формирования коалиций.