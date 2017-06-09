Президенты Узбекистана и Киргизии обсудили активизацию отношений

Президент Узбекистана, председатель КНР, президент Казахстана, президент РФ, президент Таджикистана и президент Киргизии во время фотографирования участников заседания совета глав государств. 9 июня 2017

Президент Узбекистана, председатель КНР, президент Казахстана, президент РФ, президент Таджикистана и президент Киргизии во время фотографирования участников заседания совета глав государств. 9 июня 2017

ТАШКЕНТ, 9 июн – РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в пятницу встретился с президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым, стороны обсудили вопросы развития двусторонних отношений, сообщила пресс-служба главы Узбекистана.

Очередной саммит ШОС проходит в Астане.

По данным пресс-службы, президенты двух стран обсудили вопросы развития политического диалога и расширения социально-экономических отношений, обменялись мнениями по интересующему стороны ряду проблем регионального и международного характера.

Мирзиеев также подчеркнул, что нынешняя встреча с президентом Киргизии служит укреплению и расширению сотрудничества между странами, обогащению новым содержанием договоренностей, достигнутых на встрече в Самарканде.

Атамбаев, в свою очередь, отметил, что древние братские отношения узбекского и киргизского народов, общность обычаев и традиций служат важным фактором в последовательном развитии взаимного сотрудничества.

"В последнее время активизировались связи между двумя государствами. Главы государств проводят диалог по телефону, осуществляется обмен делегациями на уровне правительств и регионов. Состоялись взаимные визиты представителей общественности наших стран в города Андижан и Ош", — сообщила пресс-служба Мирзиеева.

В октябре 2016 года между Узбекистаном и Киргизией был достигнут прорыв в отношениях. Впервые за многие годы правительственные делегации двух стран обменялись визитами. Приграничные регионы двух стран активизировали торговые и культурные связи. В декабре прошлого года Мирзиеев в Самарканде провел переговоры с Атамбаевым, обсуждались вопросы развития сотрудничества в транспортной сфере и расширения взаимной торговли.

ШОС — международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. В июне 2016 года на саммите в Узбекистане были подписаны меморандумы о вступлении в организацию Индии и Пакистана. На саммите ШОС в Астане Индия и Пакистан станут полноправными членами организации.