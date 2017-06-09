Путин и глава МИД Ирана не планируют встречу в Астане

АСТАНА, 9 июн — РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом в Астане не планируется, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Нет", — сказал журналистам Песков на вопрос, планирует ли Путин встречаться с главой МИД Ирана на полях ШОС в Астане.

В настоящее время на полях саммита ШОС в Астане проходит двусторонняя встреча Зарифа с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Переговоры глав внешнеполитических ведомств проходят на фоне обострения ситуации в Персидском заливе. Ряд стран разорвал дипломатические отношения с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций.

Кризис был спровоцирован размещенным на сайте Катарского агентства новостей заявлением от имени эмира Катара, в котором он якобы призвал выстраивать отношения с Ираном и высказал слова поддержки в адрес "Братьев-мусульман".