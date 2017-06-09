Южнокорейские военные обнаружили беспилотник у границы с КНДР

ТОКИО, 9 июн — РИА Новости, Ксения Нака. Южнокорейские военные обнаружили неопознанный дрон у границы с КНДР, сообщает агентство Ренхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов.

В уезд Индже в провинции Канвондо в пятницу была направлена группа военных для выяснения обстоятельств появления там неопознанного беспилотника.

Сообщение о появлении вблизи границы с КНДР (провинция Канвондо была разделена вместе с разделением страны на Север и Юг, таким образом, сейчас одна ее часть расположена в Южной Корее, другая – в Северной) "маленького летающего объекта" поступило от местных жителей. Южнокорейские военные не исключают того, что это мог быть северокорейский дрон-шпион.

Обстоятельства выясняются.