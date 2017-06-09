После драки радикалов с полицией на концерте в Одессе завели два дела

КИЕВ, 9 июн — РИА Новости. Правоохранители завели два уголовных дела по факту стычки радикалов с полицией в Одессе во время концерта украинской певицы Ирины Билык, сообщает пресс-служба управления полиции Одесской области.
"Восьмого июня, возле ресторана на улице Космонавтов во время концерта между активистами и сотрудниками полиции произошла стычка… По данному факту возбуждены уголовные производства по признакам статьи 296 (хулиганство) и статьи 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины", — говорится в сообщении.
"Также эти граждане совершали хулиганские действия, толкались, бросались яйцами, выкрикивали нецензурную брань и оскорбляли гостей мероприятия", — добавили в полиции.
В конце мая из-за протеста радикалов был сорван концерт в Одессе украинской певицы Светланы Лободы, которую радикалы обвиняют в частых поездках и выступлениях в России. В свою очередь украинский певец Иван Дорн решил отменить концерт в Одессе, запланированный на 9 июня, из-за угроз радикалов.