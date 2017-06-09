Моди поблагодарил Си Цзиньпина за поддержку вступления Индии в ШОС

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 июн – РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в Астане "на полях" саммита Шанхайской организации сотрудничества и поблагодарил китайского лидера за поддержку индийской заявки.

О встрече сообщил сам премьер в официальном аккаунте в Twitter. Это первая встреча лидеров двух соседних стран в текущем году.

"Встретился с председателем Си Цзиньпином. Мы обсудили индийско-китайские отношения и то, как дальше их улучшать", — написал Моди.

Met President Xi Jinping. We spoke about India-China relations and how to further improve ties. pic.twitter.com/67aPIi6GFF — Narendra Modi (@narendramodi) 9 июня 2017 г.

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Кроме того, Моди поблагодарил китайского лидера за поддержку членства Индии в ШОС.

"У меня снова появилась возможность встретиться с вами во время саммита ШОС. Я благодарен вам за ваши поддержку членства Индии в ШОС и (предпринятые для этого) усилия", — приводит издание Times Of India приветственное заявление Моди на встрече с Си Цзиньпином.

Встреча китайского и индийского лидеров рассматривалась индийскими СМИ и экспертами как одно из наиболее ожидаемых событий в ходе саммита ШОС, помимо, собственно, вступления Индии и Пакистана в организацию. Такое внимание объясняется тем, что в мае Индия проигнорировала форум по китайской инициативе "Один пояс — один путь", который прошел в Пекине. Дели не принял приглашение Пекина на форум, выразив обеспокоенность рядом аспектов китайской инициативы.

Помимо этого, индийские и пакистанские СМИ в преддверии саммита ШОС спекулировали о возможных переговорах Моди и его пакистанского коллеги Наваза Шарифа. В последний раз они проводили полноценную встречу в конце 2015 года, с тех пор отношения двух стран переживают кризисный период. Сообщается, что накануне в Астане Моди и Шариф встретились в рамках одного из мероприятий, но лишь обменялись приветствиями.